Польша не смогла доказать якобы российское происхождение сбитых дронов

Польша не смогла доказать якобы российское происхождение сбитых над территорией страны дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на временного поверенного в делах РФ Андрея Ордаша.

Он уточнил, что российская сторона считает обвинения Варшавы беспочвенными.

«Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение не представлено», — поделился Ордаш.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было нарушено воздушное пространство страны. Польский премьер назвал инцидент «масштабной провокацией». Польские СМИ сообщали, что четыре аэропорта, в том числе в Варшаве, временно приостановили работу из-за незапланированной деятельности военных, связанной с обеспечением безопасности государства.

Военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Позднее сообщалось, что силы ПВО сбили несколько беспилотников в своем воздушном пространстве.

Ранее Рубио получил информацию о ситуации в воздушном пространстве Польши.