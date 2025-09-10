Премьер Польши созвал экстренное заседание кабмина из-за дронов

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка на своей странице в соцсети Х.

«Премьер-министр созвал экстренное заседание Совета министров на 08:00 (09:00 мск)», — написал Шлапка.

Он отметил, что Туск хочет пообщаться с министрами, отвечающими за безопасность страны.

Утром 10 сентября Дональд Туск в соцсети Х написал, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство Польши. Позже он сообщил, что были уничтожены беспилотники, «способные представлять угрозу», и объявил о продолжении операции по ликвидации воздушных угроз. Также Туск сообщил, что проинформировал о происходящем генсека НАТО Марко Рютте.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине.

Также в стране закрыли два аэропорта и привели в готовность системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Польша направила России ноту из-за падения беспилотника на территорию страны.