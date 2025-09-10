На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Польши созвал экстренное заседание кабмина из-за дронов

Туск созвал экстренное заседание кабмина Польши из-за атаки беспилотников
true
true
true
close
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка на своей странице в соцсети Х.

«Премьер-министр созвал экстренное заседание Совета министров на 08:00 (09:00 мск)», — написал Шлапка.

Он отметил, что Туск хочет пообщаться с министрами, отвечающими за безопасность страны.

Утром 10 сентября Дональд Туск в соцсети Х написал, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство Польши. Позже он сообщил, что были уничтожены беспилотники, «способные представлять угрозу», и объявил о продолжении операции по ликвидации воздушных угроз. Также Туск сообщил, что проинформировал о происходящем генсека НАТО Марко Рютте.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине.

Также в стране закрыли два аэропорта и привели в готовность системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Польша направила России ноту из-за падения беспилотника на территорию страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами