На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава КНР высказался о странах, развязывающих тарифные и торговые войны

Си Цзиньпин считает, что тарифные войны наносят серьезный удар мировой экономике
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Некоторые страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, нанося серьезный удар по мировой экономике, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

8 сентября по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы проходит внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС. Главная тема саммита — обсуждение угроз многополярному мироустройству и совместные меры в ответ на тарифную и санкционную политику США. В саммите принимает участие и президент России Владимир Путин.

БРИКС — это объединение из десяти стран, основанное в июне 2009 года в рамках Петербургского экономического форума. Изначально в состав БРИКС входили пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. В 2024 году к ним присоединились еще четыре государства — ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. В начале 2025 года добавилась еще Индонезия. Совсем скоро у БРИКС также может появиться список общих традиционных ценностей.

Ранее в компартии Перу объяснили страх Трампа перед БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами