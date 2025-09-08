Глава КНР высказался о странах, развязывающих тарифные и торговые войны

Некоторые страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, нанося серьезный удар по мировой экономике, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

8 сентября по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы проходит внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС. Главная тема саммита — обсуждение угроз многополярному мироустройству и совместные меры в ответ на тарифную и санкционную политику США. В саммите принимает участие и президент России Владимир Путин.

БРИКС — это объединение из десяти стран, основанное в июне 2009 года в рамках Петербургского экономического форума. Изначально в состав БРИКС входили пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. В 2024 году к ним присоединились еще четыре государства — ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. В начале 2025 года добавилась еще Индонезия. Совсем скоро у БРИКС также может появиться список общих традиционных ценностей.

Ранее в компартии Перу объяснили страх Трампа перед БРИКС.