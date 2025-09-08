На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин принимает участие в онлайн-саммите БРИКС

Путин подключился к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС, созванному Бразилией
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подключился к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Онлайн-саммит был созван по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Поводом для организации мероприятия стало решение США резко увеличить пошлины на бразильскую продукцию.

Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Бразилии, онлайн-саммит БРИКС начнется в 15:00 мск и продлится пару часов. Встреча будет закрыта для журналистов, после ее завершения главы государств сами решат, публиковать ли отдельные заявления для прессы.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

Ранее в КНР рассказали, какие вопросы поднимет Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС.

