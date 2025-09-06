В компартии Перу объяснили страх Трампа перед БРИКС

Инициатива Бразилии провести внеочередной саммит БРИКС отражает тенденцию на многополярность, заявил РИА Новости секретарь по международным отношениям компартии Перу «Красная Родина» Артуро Аяла.
«Инициатива [президента Бразилии Луиса Инасиу] Лулы да Силвы важна в контексте, в котором мы находимся, где однополярный порядок американской (экономической) гегемонии поставлен под сомнение», — выразил мнение секретарь.
Он считает, что такие встречи «пугают» американского президента Дональда Трампа, поэтому США нападают на членов объединения.
Аяла заявил, что укрепление БРИКС должно стать ответом развивающегося мира, а его работу надо направить на укрепление общих рынков и альтернатив доллару и американо-европейской финансовой системе.
В начале этой недели стало известно, что лидеры государств — членов БРИКС проведут 8 сентября виртуальную встречу, посвященную торговой политике Трампа. В Кремле подтвердили участие президента Владимира Путина в мероприятии.
БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, Индонезию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и сотрудничают по взаимовыгодным проектам.
Ранее Путин забыл про переводчика на саммите БРИКС.