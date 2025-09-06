На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В компартии Перу объяснили страх Трампа перед БРИКС

В компартии Перу связали нападки США на БРИКС со страхом Трампа
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Инициатива Бразилии провести внеочередной саммит БРИКС отражает тенденцию на многополярность, заявил РИА Новости секретарь по международным отношениям компартии Перу «Красная Родина» Артуро Аяла.

«Инициатива [президента Бразилии Луиса Инасиу] Лулы да Силвы важна в контексте, в котором мы находимся, где однополярный порядок американской (экономической) гегемонии поставлен под сомнение», — выразил мнение секретарь.

Он считает, что такие встречи «пугают» американского президента Дональда Трампа, поэтому США нападают на членов объединения.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Аяла заявил, что укрепление БРИКС должно стать ответом развивающегося мира, а его работу надо направить на укрепление общих рынков и альтернатив доллару и американо-европейской финансовой системе.

В начале этой недели стало известно, что лидеры государств — членов БРИКС проведут 8 сентября виртуальную встречу, посвященную торговой политике Трампа. В Кремле подтвердили участие президента Владимира Путина в мероприятии.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, Индонезию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и сотрудничают по взаимовыгодным проектам.

Ранее Путин забыл про переводчика на саммите БРИКС.

