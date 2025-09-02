На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У стран БРИКС появится свой список традиционных ценностей

В Госдуме заявили о создании списка общих традиционных ценностей у стран БРИКС
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Список общих традиционных ценностей стран БРИКС будет представлен на втором форуме объединения «Традиционные ценности» в Бразилии. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов на пресс-конференции, посвященной мероприятию, передает ТАСС.

По его словам, после первого форума, который проходил в Москве в 2024 году, была поставлена задача найти общие традиционные ценности всех стран, входящих в БРИКС.

«И мы собираемся в бразильском Конгрессе <…> эти общие традиционные ценности представить общественности, коллегам-депутатам и всем остальным людям доброй воли», — сказал Кузнецов.

Он обратил внимание, что перечень российских духовно-нравственных ценностей определен соответствующим указом президента РФ Владимира Путина, но не все из них вошли в общий список.

Как отметил депутат, в списке общих традиционных ценностей есть милосердие, солидарность, развитие, здоровье и процветание будущих поколений.

Второй форум БРИКС «Традиционные ценности» пройдёт с 15 по 17 сентября 2025 года в Национальном конгрессе Бразилии. Программа форума будет включать дебаты, панельные дискуссии и круглые столы по таким темам, как НПО, искусственный интеллект и информационные технологии, духовность, геополитика, здравоохранение, образование, устойчивое развитие и деловое сотрудничество между странами БРИКС.

Ранее на ПМЭФ предложили ввести уголовную ответственность за «кражу традиционных ценностей».

