На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Си Цзиньпин на саммите БРИКС поддержал позицию Бразилии по Украине

Си Цзиньпин: КНР разделяет позицию Бразилии по конфликту на Украине
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Китайские власти разделяют позицию Бразилии по украинскому кризису. Об этом в ходе внеочередного онлайн-саммита БРИКС заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

«Президент [Бразилии Луис Инасиу] Лула [да Силва] говорил об украинском кризисе и конфликте в секторе Газа. Я согласен с позицией Бразилии, уверен, что мы все едины в этих вопросах», — сказал китайский лидер.

Внеочередной саммит стран — членов БРИКС проходит 8 сентября по инициативе президента Бразилии. Главным поводом для организации мероприятия стало решение Вашингтона резко увеличить пошлины на бразильскую продукцию.

Начало встречи было запланировано на 15:00 мск. В том числе в ней принимает участие президент РФ Владимир Путин.

Во время выступления на саммите Лула да Силва заявил, что при урегулировании конфликта на Украине необходимо учитывать законные интересы всех заинтересованных сторон. Также он выразил уверенность, что сформированная КНР и Бразилией группа «Друзей мира» могла бы внести вклад в урегулирование на Украине дипломатическими способами.

Ранее бразильский лидер допустил, что конфликт на Украине скоро завершится.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами