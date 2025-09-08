Си Цзиньпин на саммите БРИКС поддержал позицию Бразилии по Украине

Китайские власти разделяют позицию Бразилии по украинскому кризису. Об этом в ходе внеочередного онлайн-саммита БРИКС заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

«Президент [Бразилии Луис Инасиу] Лула [да Силва] говорил об украинском кризисе и конфликте в секторе Газа. Я согласен с позицией Бразилии, уверен, что мы все едины в этих вопросах», — сказал китайский лидер.

Внеочередной саммит стран — членов БРИКС проходит 8 сентября по инициативе президента Бразилии. Главным поводом для организации мероприятия стало решение Вашингтона резко увеличить пошлины на бразильскую продукцию.

Начало встречи было запланировано на 15:00 мск. В том числе в ней принимает участие президент РФ Владимир Путин.

Во время выступления на саммите Лула да Силва заявил, что при урегулировании конфликта на Украине необходимо учитывать законные интересы всех заинтересованных сторон. Также он выразил уверенность, что сформированная КНР и Бразилией группа «Друзей мира» могла бы внести вклад в урегулирование на Украине дипломатическими способами.

Ранее бразильский лидер допустил, что конфликт на Украине скоро завершится.