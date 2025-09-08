В Бразилии высказались о вкладе группы «Друзей мира» в урегулирование на Украине

Лула да Силва: группа «Друзей мира» может внести вклад в решение по Украине

Группа «Друзей мира», основанная Бразилией и Китаем, может внести вклад в урегулирование конфликта на Украине дипломатическими способами. Об этом в ходе внеочередного онлайн-саммита БРИКС заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, передает ТАСС.

Внеочередной саммит стран — членов БРИКС проходит 8 сентября по инициативе Лулы да Силвы. Главным поводом для организации встречи стало решение США резко увеличить пошлины на бразильскую продукцию.

Начало мероприятия было запланировано на 15:00 мск. В том числе в нем принимает участие президент РФ Владимир Путин.

27 августа президент Бразилии выразил уверенность, что вооруженный конфликт на Украине приближается к своему завершению. По его словам, обе стороны конфликта осознают пределы возможностей для продолжения боевых действий. Лула да Силва подчеркнул, что это также касается европейских стран и президента США Дональда Трампа. В связи с этим глава республики пришел к выводу, что стороны украинского конфликта «просто ждут момента, когда у них хватит смелости объявить о его окончании».

Ранее Китай и Бразилия договорились совместно продвигать мирный план по Украине.