СМИ: Бразилия хочет созвать внеочередной саммит БРИКС

Бразилия требует созвать внеочередной саммит БРИКС для обсуждения рисков многополярности. Об этом пишет Valor Econômico.

Поводом для саммита стали угрозы США увеличить пошлины на бразильскую продукцию на 50%. Предполагается, что саммит может пройти онлайн. Подготовка саммита поручена главному советнику президента страны Луиса Инасиу да Силвы Селсу Амориму. Сейчас Бразилия является страной-председательницей БРИКС.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих.

30 июля президент США Дональд Трамп ввел в отношении бразильских товаров дополнительную пошлину в размере 40%. В результате ее принятия общий размер пошлин на товары из Бразилии достиг 50%.

Ранее Бразилия начала принимать ответные меры на пошлины Трампа.