СМИ: Бразилия хочет созвать внеочередной саммит БРИКС

Valor Econômico: Бразилия хочет созвать саммит БРИКС из-за угроз многополярности
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Бразилия требует созвать внеочередной саммит БРИКС для обсуждения рисков многополярности. Об этом пишет Valor Econômico.

Поводом для саммита стали угрозы США увеличить пошлины на бразильскую продукцию на 50%. Предполагается, что саммит может пройти онлайн. Подготовка саммита поручена главному советнику президента страны Луиса Инасиу да Силвы Селсу Амориму. Сейчас Бразилия является страной-председательницей БРИКС.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих.

30 июля президент США Дональд Трамп ввел в отношении бразильских товаров дополнительную пошлину в размере 40%. В результате ее принятия общий размер пошлин на товары из Бразилии достиг 50%.

Ранее Бразилия начала принимать ответные меры на пошлины Трампа.

