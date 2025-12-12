Передача Овечкина не помогла «Вашингтону» выиграть в матче с «Каролиной»

Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счетом 2:3 в дополнительное время после серии буллитов.

В составе хозяев шайбы забросили Макмайкл и Дауд. Российский форвард и капитан команды Александр Овечкин отметился голевой передачей, которая стала 16-й в сезоне. Теперь у Овечкина 30 (14+16) очков в 31 матче.

У «Каролины» голами отличились Элерс и Стэнковен. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников совершил три броска в створ ворот и три силовых приема, однако не смог реализовать свой буллит. защитник Александр Никишин, отметился голевой передачей. Решающий буллит в овертайме реализовал Сет Джарвис, принеся «Каролине» победу.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. Сейчас на его счету 911 голов без учета плей-офф.

