Россиянам рассказали, на каком автомобиле передвигается президент России по Туркмении

Президент России Владимир Путин после прибытия в Туркмению, передвигается на лимузинах Aurus Senat. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на традиционный белый цвет официальных автомобилей в Ашхабаде, который используют в том числе полиция, посольства и общественный транспорт, президент РФ сохраняет приверженность к черным Aurus, которые прибыли с главой государства из Москвы», — сообщает агентство.

До этого стало известно, что в России могут начаться коммерческие продажи минивэнов Aurus Arsenal, которые сейчас используются только в правительственном гараже особого назначения (ГОН). Цена такого автомобиля будет выше, чем у седана Senat и кроссовера Komendant, которые сейчас стоят около 50 млн рублей.

Минивэн Aurus Arsenal входит в линейку российских представительских автомобилей Aurus, разработанных в рамках проекта «Кортеж». Помимо минивэна, в семейство входят седаны и лимузины Senat и внедорожники Komendant.

Габаритная длина минивэна Aurus Arsenal — 5980 мм, колесная база — 3550 мм. Салон минивэна рассчитан на восемь человек. Он оснащается мотором V8 мощностью 598 л.с. и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили взять в аренду Aurus Komendant.