Россияне назвали наиболее подходящие подработки для детей

Почти 60% опрошенных россиян назвали подработку курьером подходящей для детей
Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Россияне назвали наиболее подходящие подработки для детей. В топ-3 самых популярных профессий вошли курьер (за этот вариант выступили 57% опрошенных), фрилансер в интернете (54%) и креативщик (50%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками группы «Ренессанс страхование» (есть у «Газеты.Ru»).

В пятерку оптимальных для подработки специальностей также вошел промоутер (36%) и подработка в кафе или сети быстрого питания (35%).

Говоря о форме занятости, 41% родителей не готовы отпускать ребенка на работу в учебное время, и согласны на это исключительно на каникулах. Каждый четвертый респондент считает, что работать можно в любое время, но в рамках небольших проектов и строго по договору. 32% готовы разрешить ребенку работать неполный рабочий день, из них половина — только при условии удаленки.

69% разрешили бы ребенку потратить заработанные деньги на свои карманные расходы. 51% хотели бы научить ребенка откладывать на крупные единоразовые покупки. Еще 43% ждут, что ребенок будет самостоятельно покупать себе товары первой необходимости. Каждый шестой просил бы ребенка самостоятельно оплачивать себе репетиторов и другое дополнительное образование.

60% родителей не разрешат ребенку работать более 10 часов в неделю. В частности, 6% разрешат работать не более 3 часов, 19% – 3–5 часов, а 35% – 5–10 часов. Еще треть разрешат работать 10–20 часов в неделю, а 7% – более 20 часов.

В опросе приняли участие более 1,7 тыс. россиян.

Ранее стало известно, сколько россиян поощряют подработки детей.

