«Полк смерти» ВСУ несет серьезные потери в Сумской области

Боец Каштан: штурмовики 225-го отряда ВСУ несут серьезные потери под Сумами
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка («полк смерти») Вооруженных сил Украины (ВСУ), несут серьезные потери на одном из участков в Сумской области. Об этом РИА Новости рассказал командир одного из батальонов спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан».

По словам российского бойца, украинские штурмовики оказались отрезаны от логистики. Речь идет о 225-м отдельном штурмовом полку и 21-й бригаде ВСУ.

«Поражение противника происходит 24/7. Противник несет <...> серьезные потери,» — рассказал «Каштан».

До этого украинское СМИ писали, что офис генерального прокурора Украины убрал из открытого доступа статистику по делам о дезертирстве и самовольном оставлении частей в ВСУ. В генпрокуратуре пояснили, что такая информация теперь относится к сведениям с ограниченным доступом. Этот шаг назвали вынужденным и законным на период военного положения, чтобы данные не использовались для формирования «ложных выводов о морально-психологическом состоянии» военнослужащих.

Ранее пленный украинский военный назвал число дезертиров в ВСУ с начала спецоперации.

