Ван И: КНР вместе с Бразилией готова помогать урегулированию кризиса на Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонных переговоров с советником президента Бразилии Селсу Аморимом подтвердил готовность Пекина совместно с Бразилией содействовать политическому урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает сайт МИД КНР.

Стороны обсудили координацию усилий в рамках группы «Друзей мира», созданной для консолидации позиций стран глобального Юга. Ключевая цель — достижение консенсуса по прекращению огня и переходу к переговорам.

«Китай и Бразилия будут совместно работать над продвижением инициативы по прекращению боевых действий, содействуя миру и диалогу», — заявил Ван И.

5 августа пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй сказал, что Китай считает оправданным и не подлежащим осуждению со стороны американской администрации экономическое и торговое сотрудничество с Россией. Китай «не предоставляет летальные вооружения ни одной из сторон конфликта» на Украине и «строго контролирует экспорт товаров двойного назначения», заявил Лю Пэнъюй, комментируя инициативу американских сенаторов.

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