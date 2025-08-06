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Китай и Бразилия договорились совместно продвигать мирный план по Украине

Ван И: КНР вместе с Бразилией готова помогать урегулированию кризиса на Украине
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РИА «Новости»

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонных переговоров с советником президента Бразилии Селсу Аморимом подтвердил готовность Пекина совместно с Бразилией содействовать политическому урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает сайт МИД КНР.

Стороны обсудили координацию усилий в рамках группы «Друзей мира», созданной для консолидации позиций стран глобального Юга. Ключевая цель — достижение консенсуса по прекращению огня и переходу к переговорам.

«Китай и Бразилия будут совместно работать над продвижением инициативы по прекращению боевых действий, содействуя миру и диалогу», — заявил Ван И.

5 августа пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй сказал, что Китай считает оправданным и не подлежащим осуждению со стороны американской администрации экономическое и торговое сотрудничество с Россией. Китай «не предоставляет летальные вооружения ни одной из сторон конфликта» на Украине и «строго контролирует экспорт товаров двойного назначения», заявил Лю Пэнъюй, комментируя инициативу американских сенаторов.

Ранее Медведчук раскрыл условие для успешных переговоров Запада и РФ.

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Переговоры о мире на Украине
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