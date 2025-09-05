Путин заявил о лидерстве России по разработке авиационных и ракетных двигателей

Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре, передает сайт Кремля.

«Подчеркну, что как и в советское время, так и сегодня Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей. Только за последние четыре года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50% – с 791 до 1227 штук», — сказал глава государства.

Вечером 5 сентября Путин прилетел из Владивостока в Самару, где посетил предприятие «ОДК-Кузнецов», которое входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации госкорпорации «Ростех». В городе российский лидер провел совещание по развитию двигателестроения.

В ходе совещания глава государства заявил, что Россия всегда была одним из мировых лидеров развития космонавтики. По его словам, сейчас важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей.

Ранее Путин рассказал о разработке инновационных российских турбин на фоне санкций.