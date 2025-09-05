На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил об импортозамещении двигателей для «Ансата» и «Суперджета»

Путин: импортозамещение двигателей на самолетах «Суперджет» завершено
Александр Вильф/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил о завершении процесса импортозамещения двигателей, используемых в вертолетах «Ансат» и самолетах «Сухой Суперджет». Слова главы государства приводит ТАСС.

«В этом году завершено импортозамещение двигателей на вертолетах «Ансат» и самолетах «Сухой Суперджет», — сказал Путин на совещании, посвященном вопросам двигателестроения.

Сегодня стало известно, что с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре совершил свой первый полет импортозамещенный самолет «Сухой Суперджет», созданный с применением серийных технологий. Самолет, оснащенный российскими системами и агрегатами, в том числе двигателями ПД-8 от ОДК, провел в воздухе около часа.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на реализацию проектов, связанных с производством самолетов, авиационных двигателей и оборудования для авиационной отрасли, Россия в ближайшие шесть лет инвестирует 765 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что поставки российских самолетов «Сухой Суперджет» с двигателем ПД-8 начнутся в 2026 году.

