Путин прилетел из Владивостока в Самару

Путин прилетел в Самару и посетил двигателестроительное предприятие
Президент РФ Владимир Путин прилетел из Владивостока в Самару, где посетил предприятие «ОДК-Кузнецов», которое входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) госкорпорации «Ростех». Об этом пишет ТАСС.

В Самаре российский лидер планирует провести совещание по развитию двигателестроения и встретиться с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Сегодня во Владивостоке Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), где заявил, что ключевая цель российских властей — трансформировать Дальний Восток в инновационный центр. Глава государства отметил, что иностранные партнеры России будут заинтересованы во вложении средств в перспективные проекты, которые принесут им выгоду. Путин подчеркнул, что именно этот принцип является определяющим для международного сотрудничества.

ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Юбилейная, десятая по счету встреча объединила лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представителей бизнеса и международных организаций.

Ранее Путина назвали главным сторонником прогресса в России.

