Путин назвал Россию одним из лидеров развития космонавтики

Путин: Россия была и остается одним из мировых лидеров развития космонавтики

Россия всегда была одним из мировых лидеров развития космонавтики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам двигателестроения в Самаре, передает сайт Кремля.

«Россия была и остается одним из мировых лидеров в развитии космонавтики. И важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей», — сказал глава государства.

Вечером 5 сентября Путин прилетел из Владивостока в Самару, где посетил предприятие «ОДК-Кузнецов», которое входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации госкорпорации «Ростех». В городе российский лидер провел совещание по развитию двигателестроения.

В ходе совещания президент России сообщил о завершении процесса импортозамещения двигателей, используемых в вертолетах «Ансат» и самолетах «Сухой Суперджет». По его словам, работа была окончена в этом году.

Ранее Путин заявил, что космонавтика должна стать флагманом экономики РФ.