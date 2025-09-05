Путин рассказал о разработке инновационных российских турбин на фоне санкций

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам двигателестроения заявил, что Россия смогла разработать собственные инновационные турбины на фоне западных санкций. Его слова передает ТАСС.

«В условиях санкционных ограничений удалось за короткие сроки разработать ряд инновационных двигателей для энергетики», — поделился российский президент.

Он уточнил, что отечественные узлы используются в том числе в газотранспортной инфраструктуре.

Президент назвал разработку крайне важной, в особенности на фоне планов правительства РФ по газификации регионов по новым экспортным маршрутам, включая проект «Сила Сибири — 2».

Также в ходе совещания Путин сообщил о завершении процесса импортозамещения двигателей, используемых в вертолетах «Ансат» и самолетах «Сухой Суперджет».

5 сентября стало известно, что с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре совершил свой первый полет импортозамещенный самолет «Сухой Суперджет», созданный с применением серийных технологий. Самолет, оснащенный российскими системами и агрегатами, в том числе двигателями ПД-8 от ОДК, провел в воздухе около часа.

Ранее Superjet впервые провел длительный полет на российских двигателях.