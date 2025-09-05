Глава Камчатки рассказал о повреждениях в регионе после сильного землетрясения

Солодов доложил Путину, что несущие конструкции на Камчатке не повреждены

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал президенту России Владимиру Путину, что во время сильного землетрясения в регионе половина жилого фонда Петропавловска-Камчатского получила повреждения, но несущие конструкции не пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Солодова, в целом здания получили сильные повреждения. В данный момент проводится «скрупулезное обследование».

«Примерно 1,4 тыс. зданий те или иные повреждения получили. Это половина жилого фонда Петропавловска-Камчатского», — сказал глава региона.

4 сентября Солодов сообщил, что для восстановления инфраструктуры Камчатского края, пострадавшей от мощного землетрясения, потребуется ориентировочно от 6 до 7 млрд рублей.

Мощное землетрясение произошло на Камчатке 30 июля. Объявлялась угроза цунами на побережье Авачинского залива. В Петропавловске-Камчатском произошло обрушение стены одного из детских садов. После основного толчка последовала серия афтершоков.

Ранее российскому региону предрекли год афтершоков.