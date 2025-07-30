После мощного землетрясения у берегов Камчатки зафиксированы волны до 4 метров. Объявлена угроза цунами

4:13

Камчатский филиал Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН сообщил, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (2:24 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км.

Объявлена угроза цунами.

В Петропавловске-Камчатском из-за землетрясения упала стена в детском саду, жертв нет.

В Северо-Курильске началась эвакуация местных жителей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов: «Объявлена угроза цунами, сила волны уточняется, призываю всех не приближаться к береговой линии в цунами-опасных районах и следить за объявлениями по громкой связи».