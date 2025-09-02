Российскому региону предрекли год афтершоков

Сейсмолог Татевосян: афтершоки на Камчатке могут продолжаться год

Афтершоки на Камчатке после мощного землетрясения, которое произошло в конце июля, возможно, будут продолжаться в течение года. Об этом в беседе с RT заявил замдиректора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН Рубен Татевосян.

Эксперт отметил, что толчки после сильных землетрясений происходят не один месяц.

«Магнитуда 8,8 — выдающееся событие. После него продолжения можно ожидать год», — сказал Татевосян.

30 июля у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,8. Это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Тогда на Камчатке ввели режим повышенной готовности. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

Кроме того, оно привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировались вулканы Авачинский и Ключевский.

