На Камчатке посчитали, во сколько обойдется устранение последствий землетрясения

Солодов: на восстановление инфраструктуры Камчатки нужно около 7 млрд рублей
Сергей Лакомов/РИА Новости

Для восстановления инфраструктуры Камчатского края, пострадавшей от мощного землетрясения, потребуется ориентировочно от 6 до 7 млрд рублей. Об этом РИА Новости сообщил глава региона Владимир Солодов.

«Сейчас мы создаем цифровую модель, и после этого точный ущерб будет оценен. Из того, что мы сейчас видим, как минимум порядка 6–7 млрд рублей потребуется на восстановление инфраструктуры, которая пострадала», — заявил он в рамках Восточного экономического форума – 2025.

По словам губернатора, указанная сумма включает в себя затраты на восстановление жилых домов и объектов социальной сферы. Особое внимание будет уделено строительству новой школы и детского сада. Солодов также отметил, что жилые здания получили в основном незначительные повреждения.

Мощное землетрясение произошло на Камчатке 30 июля. Объявлялась угроза цунами на побережье Авачинского залива. В Петропавловске-Камчатском произошло обрушение стены одного из детских садов. После основного толчка последовала серия афтершоков.

Ранее российскому региону предрекли год афтершоков.

