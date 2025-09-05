В России указали на ошибку Трампа, которая пошла на пользу России

Президент США Дональд Трамп решил использовать пошлины и вторичные санкции, чтобы заставить крупнейшие экономики мира — Китай и Индию — следовать в фарватере американской политики. Однако такое решение сыграло против Вашингтона, став настоящим подарком для России. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

Он пояснил, что введенные Белым домом ограничения сблизили Пекин и Нью-Дели, напряженность между которыми рассматривалась как один из ключевых барьеров на пути к формированию прочного альянса.

«И вдруг десятилетиями искусственно разжигаемый западными спецслужбами конфликт между Китаем и Индией разрешился. <...> С обеих сторон понимают, что это искусственно раздутый конфликт. Лучшие люди стараются, чтобы этого не было. И тут им Трамп помог. Теперь они рука об руку, и с ними мы. И вот у нас получается альянс, с которым уже очень тяжело бороться», — сказал Малофеев.

3 сентября в Китае завершилась неделя высокой дипломатии. В этом году саммит ШОС в Тяньцзине и парад в честь 80-летия победы над Японией в Пекине заменили собой поля Генассамблеи ООН. Именно там (а не в Нью-Йорке) решались судьбы будущего миропорядка.

Председателя КНР Си Цзиньпина почтил присутствием премьер-министр Индии Нарендра Моди. В последний раз он посещал Китай еще до пандемии. Потом желание развивать отношения с северным соседом надолго перебил пограничный конфликт в Аксайчине. И вот Моди приехал в Тяньцзинь, где демонстративно подержался за руки с президентом РФ Владимиром Путиным и Си, согласился исполнить «танго слона и дракона» и объявил, что Индия и Китай теперь партнеры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил политику Китая и Индии.