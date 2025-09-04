Слон, дракон и примкнувший к ним Ким: как прошла встреча мировых лидеров в Китае?

3 сентября в Китае завершилась неделя высокой дипломатии. В этом году саммит ШОС в Тяньцзине и парад в честь 80-летия победы над Японией в Пекине заменили собой поля Генассамблеи ООН. Именно там (а не в Нью-Йорке) решались судьбы будущего миропорядка. И пусть мероприятия вышли скромными на подписанные документы, с точки зрения живого дипломатического процесса Китай принес много сенсаций. В какой-то степени он поломал устоявшиеся стереотипы, заставив всех взглянуть по-новому на расклад сил в международных отношениях.

Во-первых, Си Цзиньпина почтил присутствием премьер-министр Индии Нарендра Моди. В последний раз он посещал Китай еще до пандемии. Потом желание развивать отношения с северным соседом надолго перебил пограничный конфликт в Аксайчине. И вот Моди приехал в Тяньцзинь, где демонстративно подержался за руки с Путиным и Си, согласился исполнить «танго слона и дракона» и объявил, что Индия и Китай теперь партнеры.

Во-вторых, шума наделала поездка в Китай лидера КНДР Ким Чен Ына. В Пекине тот впервые поучаствовал в многостороннем дипломатическом мероприятии. И не просто поучаствовал, а фактически стал одним из главных гостей торжества — на параде Ким занял почетное место подле Си Цзиньпина наряду с президентом РФ Владимиром Путиным. Что подвело символическую черту под многолетним периодом дипломатической изоляции КНДР в мире.

Запад от увиденного испытал острый приступ когнитивного диссонанса. И явно сделал из этого неправильные выводы.

В публикациях зарубежных СМИ доминирует мнение, что основная цель мероприятий в Тяньцзине и Пекине — бросить вызов старому миропорядку в целом и США в частности. Хотя на деле все с точностью до наоборот. Си Цзиньпин собрал лидеров дружественных государств, потому что старый миропорядок активно расшатывают сами США, терроризируя всех агрессивными тарифами и прочими политическими кульбитами.

Собрание лидеров незападного мира в том виде, в котором мы его увидели, и правда стало возможным благодаря Дональду Трампу. Взять российское направление: идеологи трампизма критиковали администрацию Джо Байдена за то, что та толкнула Москву «в объятия» Пекина. Однако у их лидера пока не получилось повторить финт Генри Киссинджера, который в свое время ловко «развел» СССР и Китай. Трамп до сих пор не выработал четкую стратегию в отношении России. Задабривать Кремль он по разным причинам не хочет, но и включать режим тотального давления тоже опасается. В итоге российско-американские отношения топчутся на месте, а Путин едет в КНР укреплять альянс «медведя» и «дракона».

Не сумев вбить клин между Москвой и Пекином, Трамп в то же время умудрился оттолкнуть от себя Индию.

Нью-Дели многие десятилетия был стратегическим союзником Вашингтона в противостоянии с Китаем. Однако их отношения стали рушиться, когда президент США беспардонно потребовал выдвинуть его на Нобелевскую премию мира и попытался прогнуть Индию на унизительную торговую сделку. Политика бескомпромиссного давления привела к тому, что после некоторых колебаний Моди, до этого не желавший портить отношения с Западом, пошел на сближение с Китаем.

Кстати, поступила так не только Индия. Бразилия — еще один яркий представитель американоферштеерства в рядах глобального Юга — теперь тоже призывает давать коллективный отпор Трампу. В Китае Лулы да Силвы не было, однако он попросил провести внеочередной саммит БРИКС, который будет посвящен тарифам. Так что «китайский процесс», который уже можно назвать символом большого геополитического провала США, в скором времени получит продолжение, а новоявленный «союз дракона, медведя и слона» может пополниться новым животным.

Насколько долго продержится это неформальное объединение — другой вопрос. Единодушие, которое незападные лидеры демонстрировали в Тяньцзине и Пекине, имеет одну-единственную цель: показать Трампу фигу. В остальном оно не вполне искреннее. Между странами остаются глубокие противоречия. Решить их в одночасье нельзя, поэтому на данном этапе говорить о появлении какого-то стабильного геополитического объединения — и уж тем более о новом миропорядке — не приходится.

Если вспомнить, то аналогичные разговоры можно было услышать совсем недавно. В 2023 году западные СМИ уже объявляли о смерти старого мира. Тогда вестником нового мирового порядка объявляли БРИКС. Повод вроде бы тоже был уважительный — организация вступила в фазу беспрецедентного расширения. Однако в нечто осязаемое оно так и не трансформировалось. Есть сомнения, что сейчас будет по-другому.

Впрочем, у Трампа еще есть шанс исправить недочет. Президент США явно обиделся на то, что его не пригласили на парад в Пекине. Он обвинил Россию, Китай и КНДР в «заговоре» против Америки, а Пентагон уже получил директиву готовить сдерживание. Кто знает? Возможно, у него и получится сделать временный «антитарифный альянс» постоянным. Для Трампа, как известно, нет ничего невозможного.

