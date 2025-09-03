Путин оценил политику Китая и Индии

Путин: Китай и Индия не могут давать слабину в ответ на угрозы

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Пекине заявил, что Китай и Индия не могут давать слабину в ответ на угрозы. Его слова приводит РИА Новости.

«Если кто-то из них даст слабину, всё, политическая карьера закончилась, так же, как и закончилась колониальная эпоха. Это невозможно сегодня в таком тоне разговаривать с такими партнерами», — сказал Путин.

3 сентября завершается четырехдневный визит Владимира Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

В частности, 1 сентября на полях саммита ШОС Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 2 сентября глава государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В этот день российский лидер также пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. 3 сентября у Путина прошли переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Путин назвал недопустимым тон Запада.