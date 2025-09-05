Путин усомнился в политической воле Украины в вопросе урегулирования

Путин: на Украине вряд ли будет политическая воля договориться

На Украине вряд ли есть политическая воля, чтобы договориться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Даже если будет политическая воля (договориться — прим. ред.), в чем я сомневаюсь», — отметил глава государства.

При этом президент РФ подчеркнул, что Россия в полном объеме будет соблюдать мирные договоренности по Украине, когда они будут достигнуты.

Российский лидер добавил, что лучшим местом для встречи сторон на высшем уровне является Москва. Путин заявил, что готов гарантировать безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что по вопросу решения конфликта на Украине виден «свет в конце тоннеля», однако о сроках завершения кризиса пока нельзя говорить конкретно.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

