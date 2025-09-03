Путин оценил вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории

Путин: гарантии безопасности Украине в обмен на территории не обсуждались

Вопрос о предоставлении гарантий безопасности Украине в обмен на территории никогда не ставился. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

4 сентября состоится видеоконференция «коалиции желающих», посвященная гарантиям безопасности для Украины и ее дальнейшей поддержке. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что «самой важной гарантией безопасности» является достаточная поддержка ВСУ.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, анонсировал «ощутимое усиление» республики на фоне предстоящих встреч с европейскими лидерами.

31 августа Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times заявила, что страны ЕС разрабатывают «довольно конкретные планы» отправки на Украину своих военных контингентов. Она отметила, что европейские войска могут быть развернуты на территории Украины в рамках гарантий безопасности в постконфликтный период.

Ранее Лавров призвал признать новые территориальные реалии на Украине.