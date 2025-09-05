Песков заявил о «свете в конце тоннеля» по решению конфликта на Украине

Песков: в урегулировании на Украине виден свет в конце тоннеля

По вопросу решения конфликта на Украине виден «свет в конце тоннеля», однако о сроках завершения кризиса пока нельзя говорить конкретно. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

5 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается в ближайшее время поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Накануне специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф заявил во время заседания «коалиции желающих», что Трамп готов поучаствовать в трехсторонней встрече с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

3 сентября Путин отметил, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским. При этом глава российского государства заявил, что если украинский президент готов к встрече, то ему необходимо приехать в Москву.

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».