Путин сделал заявление о мирных договоренностях по Украине

Путин: РФ в полном объеме будет соблюдать мирные договоренности по Украине
Александр Вильф/РИА Новости

Россия в полном объеме будет соблюдать мирные договоренности по Украине, когда они будут достигнуты. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), пишет ТАСС

«Если такие договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме», — сказал он.

Восточный экономический форум-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Юбилейная, десятая по счету встреча объединила лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представителей бизнеса и международных организаций. Центральная тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания»; в рамках дискуссий рассматриваются вопросы привлечения капитала, модернизации инфраструктуры, расширения экономических связей России с азиатскими партнерами и повышения роли региона в мировой экономике.

Вопрос мирного урегулирования военного конфликта на территории Украины стал одной из самых важных тем пленарного заседания, на котором выступил Путин. Он заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович «посчитал и прослезился», когда осознал экономические последствия от вступления страны в Евросоюз.

Ранее Путин объяснил за счет чего нельзя обеспечить безопасность Украины.

