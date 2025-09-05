Уиткофф сообщил о готовности Трампа встретиться с Путиным и Зеленским

Уиткофф заявил, что Трамп готов провести встречу с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп готов поучаствовать в трехсторонней встрече с его российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявил специальный посланник лидера Соединенных Штатов Стив Уиткофф во время заседания «коалиции желающих», сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По информации издания, Уиткофф также сказал, что глава Белого дома «по-прежнему готов рассматривать все способы добиться мира на Украине».

1 сентября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин пока не имеет каких-либо договоренностей с Трампом о трехсторонней или отдельной двусторонней встрече с Зеленским.

Представитель Кремля подчеркнул, что информация, которая появляется в прессе, не совсем соотносится с тем, о чем договорились президенты РФ и США на Аляске. По его словам, конкретных предложений по повышению уровня представителей на российско-украинских переговорах пока нет.

30 августа Трамп заявил, что саммит лидеров США, России и Украины состоится. При этом он усомнился в том, что Путин и Зеленский проведут отдельную двустороннюю встречу.

Ранее Трамп предположил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским.