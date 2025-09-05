Трамп анонсировал разговор с Путиным в ближайшее время

Трамп заявил, что собирается в ближайшее время поговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается в ближайшее время поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Его цитирует ТАСС.

«Я это сделаю. У нас очень хороший диалог», — сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

Накануне специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф заявил во время заседания «коалиции желающих», что Трамп готов поучаствовать в трехсторонней встрече с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

4 сентября Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

Он также отметил, что наблюдал за встречами Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном в Китае, которые состоялись на этой неделе в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества и мероприятий по случаю окончания Второй мировой войны.

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».