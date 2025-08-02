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Трамп назвал Путина «крепким орешком»

Трамп снова заявил, что Путин является «крепким орешком»
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Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина «крепким орешком», отметив, что его мнение о главе РФ не поменялось. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в интервью телеканалу Newsmax.

«Он (Путин. — «Газета.Ru»), безусловно, крепкий орешек, так что в этом смысле ничего не изменилось», — сказал американский лидер.

Трамп во время своего первого президентского срока также называл Путина «крепким орешком».

28 июля Трамп заявил, что «больше не заинтересован в разговорах» с президентом России, и сократил срок своего ультиматума по урегулированию украинского конфликта с 50 до 10-12 дней, пригрозив вторичными санкциями против РФ. При этом глава Соединенных Штатов признался в любви к России и сказал, что не хотел бы прибегать к рестрикциям из-за ситуации вокруг Украины.

Позже Путин заявил, что разочарования возникают от избыточных ожиданий.

Ранее Трамп признался, что считает Путина очень жестким, умным и интересным.

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