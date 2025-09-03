На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что их встреча Зеленским возможна

Путин предложил Зеленскому приехать в Москву при его готовности к переговорам
РИА Новости/AP

Российский президент Владимир Путин отметил, что никогда не исключал возможности встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам четырехдневного визита в Китай, передает ТАСС.

«В целом, я никогда не исключал возможности такой встречи», — сказал Путин.

Он также задался вопросом, «есть ли какой-то смысл в этих встречах».

При этом глава российского государства заявил, что если украинский президент готов ко встрече, то ему необходимо приехать в Москву.

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Daily Caller заявлял, что саммит лидеров Соединенных Штатов, России и Украины состоится. При этом он усомнился в том, что Путин и Зеленский проведут отдельную двустороннюю встречу.

1 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Путин пока не имеет каких-либо договоренностей с Трампом о трехсторонней или отдельной двусторонней встрече с Зеленским.

Ранее на Украине назвали главный мотив Зеленского продолжить конфликт.

Визит Путина в Китай
