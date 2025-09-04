На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин высоко оценил проведение саммита ШОС в КНР

Путин называл блестящим проведение саммита ШОС в китайском Тяньцзине
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин назвал блестящим проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся в городе Тяньцзине в КНР с 31 августа по 1 сентября. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 4 сентября, глава государства на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) провел встречу с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном. Во время беседы российский лидер попросил его передать слова благодарности председателю КНР Си Цзиньпину за организацию саммита ШОС и теплый прием.

«Поздравить еще раз КНР с блестящим проведением ШОС, с теми инициативами, которые были выдвинуты председателем КНР. Они все, я уже сказал об этом, являются масштабными и своевременными», — отметил Путин.

1 сентября Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул инициативу о создании более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также формировании сообщества с единой судьбой человечества. Впоследствии президент РФ заявил, что Москва поддерживает данную инициативу и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений.

Ранее политолог назвал главный итог визита Путина в КНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами