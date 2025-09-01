Путин оценил инициативу Си Цзиньпина о создании системы глобального управления

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поддержал инициативу по созданию более эффективной системы глобального управления, выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет ТАСС.

Как отметил российский лидер, ШОС с момента своего создания принимает активное участие в усилиях по формированию «атмосферы мира и безопасности» в Евразии.

«В этой связи мы, безусловно, внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления», — сказал глава государства.

По его словам, в настоящее время некоторые страны по-прежнему стремятся к диктату в международных делах. В подобных условиях предложения председателя КНР сохраняют свою актуальность, подчеркнул Путин.

«РФ поддерживает инициативу <...> Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений», — добавил президент.

1 сентября китайский лидер на саммите ШОС выдвинул инициативу о создании более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также формировании сообщества с единой судьбой человечества. Кроме того, председатель КНР обратил внимание, что Пекин призывает другие страны — члены организации продолжать придерживаться принципа отказа от конфронтации.

Ранее Путин проинформировал Си Цзиньпина об итогах саммита РФ — США на Аляске.