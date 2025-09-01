На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Председатель КНР выдвинул инициативу глобального управления

Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул инициативу глобального управления
true
true
true
close
Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе расширенного заседания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выдвинул инициативу глобального управления. Об этом пишет ТАСС.

«Я хотел бы выдвинуть инициативу по глобальному управлению и работать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также созданием сообщества с единой судьбой человечества», — сказал китайский лидер.

Также он отметил, что Пекин призывает другие страны — члены ШОС продолжать придерживаться принципа отказа от конфронтации и не нацеливаться на третьи стороны. По словам Си Цзиньпина, государства — участники организации должны защищать международную справедливость и способствовать формированию многополярного мира.

С 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзине проходит саммит ШОС. В том числе в нем принимает участие президент РФ Владимир Путин. Выступая на заседании Совета глав государств — членов организации, российский лидер заявил, что оповестил Си Цзиньпина о результатах своих переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Глава государства пообещал проинформировать и других зарубежных коллег.

Ранее Путин оценил влияние ШОС на решение международных вопросов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами