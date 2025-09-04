На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог назвал главный итог визита Путина в Китай

Политолог Пинчук: по итогам саммита ШОС и парада в КНР появилась новая коалиция
Alexander Kazakov/Reuters

По итогам визита президента России Владимира Путина в Китай мировое сообщество стало свидетелем формирования новой политической коалиции для последующих раундов переговоров с США и коллективным Западом. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. По его словам, Россия будет договариваться с оппонентами не в одиночку, а в союзе с КНР и КНДР, а в перспективе — и с другими странами Глобального Юга.

Эксперт отметил, что Россия укрепила свои позиции благодаря союзу с Китаем, Китай получил дополнительное влияние через партнерство с Россией, а КНДР добавила коалиции элемент стратегической непредсказуемости.

Вашингтон, демонстрируя нервозность, уже угрожает «последствиями», однако факт остается фактом: Россия не находится в изоляции. Напротив, страна вступает в новую фазу мировой политической игры с более сильными позициями, чем когда-либо ранее, заключил Пинчук.

3 сентября в Китае завершилась неделя высокой дипломатии. В этом году саммит ШОС в Тяньцзине и парад в честь 80-летия победы над Японией в Пекине заменили собой поля Генассамблеи ООН. Именно там (а не в Нью-Йорке) решались судьбы будущего миропорядка. И пусть мероприятия вышли скромными на подписанные документы, с точки зрения живого дипломатического процесса Китай принес много сенсаций. В какой-то степени он поломал устоявшиеся стереотипы, заставив всех взглянуть по-новому на расклад сил в международных отношениях. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценил свои отношения с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.

