На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько встреч Путин провел в Китае

Путин провел 17 встреч с мировыми лидерами во время поездки в Китай
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел 17 встреч с мировыми лидерами во время поездки в Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

Большая часть встреч прошла на полях саммита ШОС и торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

Вечером 3 сентября российский лидер завершил официальный визит в КНР и вылетел во Владивосток. В аэропорт Шоуду его проводили министр иностранных дел Китая Ван И и посол России в КНР Игорь Моргулов.

За время поездки Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 2 сентября глава государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В этот день российский лидер также пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

3 сентября у Путина прошли переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Путин рассказал о встрече с президентом Азербайджана в Китае.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами