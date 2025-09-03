Стало известно, сколько встреч Путин провел в Китае

Путин провел 17 встреч с мировыми лидерами во время поездки в Китай

Президент России Владимир Путин провел 17 встреч с мировыми лидерами во время поездки в Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

Большая часть встреч прошла на полях саммита ШОС и торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

Вечером 3 сентября российский лидер завершил официальный визит в КНР и вылетел во Владивосток. В аэропорт Шоуду его проводили министр иностранных дел Китая Ван И и посол России в КНР Игорь Моргулов.

За время поездки Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 2 сентября глава государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В этот день российский лидер также пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

3 сентября у Путина прошли переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Путин рассказал о встрече с президентом Азербайджана в Китае.