Путин рассказал о встрече с президентом Азербайджана в Китае

Путин заявил, что поздоровался с Алиевым в Китае и поговорил с ним
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Китай поздоровался со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан. Об этом российский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает сайт Кремля.

«Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, я поздоровался и с ним, и с его супругой. Двумя-тремя словами мы перекинулись», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в настоящее время в отношениях России и Азербайджана есть проблемы. Однако, по словам президента, интерес к развитию связей все расставит на свои места.

1 сентября вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что РФ ведет работу над улучшением отношений с Азербайджаном, поскольку экономическое сотрудничество очень важно для Москвы и Баку. Он рассказал о межправительственной комиссии, на которой обе стороны подчеркнули развитие экономического сотрудничества.

Ранее в России одним словом оценили фотографию Лукашенко и Алиева.

