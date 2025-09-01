Переговоры Путина и Моди завершились

РИА Новости: встреча Путина и Моди на саммите ШОС в Китае завершилась

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае завершились. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер Индии вышел из отеля Ritz Carlton, который на дни саммита стал резиденцией российского лидера.

В ходе встречи Моди заявил, что тесное сотрудничество с Россией имеет большое значение для обеспечения глобальной стабильности и процветания. По его словам, страны всегда шли вперед плечом к плечу. Кроме того, Моди пригласил российского лидера посетить Индию в декабре.

В свою очередь Путин отметил, что сотрудничество между странами активно развивается и берет основу в привилегированном стратегическом партнерстве. По его словам, между РФ и Индией налажено многоуровневое взаимодействие.

Журналист ВГТРК Павел Зарубин рассказал, президент РФ и премьер-министр Индии около часа беседовали тет-а-тет в автомобиле. Только после этого они направились на место проведения переговоров.

Ранее Моди опубликовал фото с Путиным из президентского Aurus.