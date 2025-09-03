На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о неделе, которая «кардинально изменила мир»

Bloomberg: неделя саммита ШОС в Китае кардинально изменила мир
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Неделя саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) кардинально изменила мир и дала понять, что США больше не являются мировым лидером. Об этом заявил профессор международных отношений Восточно-Китайского педагогического университета в Шанхае Дозеф Грегори Махони, передает американское агентство Bloomberg.

«Китай идеально проработал и выстроил последовательность своих посланий, и образ Си, Путина и Моди, обнимающих друг друга, становится всё более очевидным… Эта неделя запомнится как неделя, когда мир кардинально изменился», — сказал он, комментируя саммит ШОС.

Саммит, как пишет Bloomberg, стал «победой десятилетнего политического проекта» Си Цзиньпина по созданию альтернативы мировому порядку, возглавляемому США.

3 сентября завершается четырехдневный визит Владимира Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

В частности, 1 сентября на полях саммита ШОС Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 2 сентября глава государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. В этот день российский лидер также пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. 3 сентября у Путина прошли переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее депутат Рады Дубинский предположил, что единство лидеров ШОС заставит США выйти из украинского конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами