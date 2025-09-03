В США заявили о неделе, которая «кардинально изменила мир»

Неделя саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) кардинально изменила мир и дала понять, что США больше не являются мировым лидером. Об этом заявил профессор международных отношений Восточно-Китайского педагогического университета в Шанхае Дозеф Грегори Махони, передает американское агентство Bloomberg.

«Китай идеально проработал и выстроил последовательность своих посланий, и образ Си, Путина и Моди, обнимающих друг друга, становится всё более очевидным… Эта неделя запомнится как неделя, когда мир кардинально изменился», — сказал он, комментируя саммит ШОС.

Саммит, как пишет Bloomberg, стал «победой десятилетнего политического проекта» Си Цзиньпина по созданию альтернативы мировому порядку, возглавляемому США.

3 сентября завершается четырехдневный визит Владимира Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

В частности, 1 сентября на полях саммита ШОС Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 2 сентября глава государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. В этот день российский лидер также пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. 3 сентября у Путина прошли переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее депутат Рады Дубинский предположил, что единство лидеров ШОС заставит США выйти из украинского конфликта.