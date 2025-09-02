На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыта судьба Украины после саммита ШОС

Дубинский: единство лидеров ШОС заставит США выйти из украинского конфликта
Gleb Garanich/Reuters

Встреча лидеров стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае вынуждает США оставить Украину один на один в конфликте с Россией. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

По его мнению, встреча председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина на саммите ШОС в Пекине является историческим событием, которое демонстрирует единение Евразии против США.

«Это встреча сводит на нет угрозу вторичных санкций против России, Китая и Индии и будет усиливать стремление США выйти из конфликта в Украине, чтобы развязать себе руки на других фронтах», — заявил Дубинский.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российской делегации и лично Владимиру Путину уделялось большое внимание на саммите ШОС в Китае.

На полях саммита ШОС Путин провел встречу с премьером Индии. Перед переговорами лидеры коротко побеседовали и обнялись, а на встречу отправились вместе в российском «Аурусе». В автомобиле Путин и Моди беседовали тет-а-тет около часа.

2 сентября в Пекине состоялась встреча Путина и Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что Путин, Си Цзиньпин и Моди на саммите ШОС отправили мощный сигнал Трампу.

