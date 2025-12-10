Фигуранты дела о квартире Долиной рассказали, как стали должниками

RT: владельцы счетов заявили, что не знали о многомиллионных переводах Долиной

Несколько фигурантов дела о хищении средств с банковских счетов, оформленных на посторонних людей, должны вернуть Ларисе Долиной крупные суммы по решению суда. Корреспонденты RT поговорили с фигурантами.

По данным канала, мошенники сначала получили доступ к их картам, через которые выводили деньги, а позже адвокаты певицы добились взысканий с владельцев этих счетов.

Следствие установило, что карты использовались у десяти человек. Среди них — таксист Александр Келдыбаев, который умер 2 августа 2024 года. Его отец Вячеслав, как отмечает RT, узнал из СМИ спустя год, что сын проходил по делу и якобы получил от Долиной 15 млн рублей.

Другой фигурант, житель Оренбургской области Василий Кондукторов, рассказал каналу, что о задолженности узнал через «Госуслуги». Суд обязал его вернуть певице 4,5 млн рублей как «неосновательное обогащение».

Самая крупная сумма — 13,5 млн рублей без учета процентов и госпошлин — была взыскана решением Йошкар-Олинского суда с 21-летнего жителя Тольятти Андрея Основы.

Ранее Долина заявила, что спорная квартира была ее основным местом жительства.