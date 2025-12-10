проект

Врач рассказал, как по одному признаку отличить грипп от простуды

Врач Коновалов: для гриппа характерно внезапное и острое начало

Shutterstock/FOTODOM

Грипп можно отличить от других острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и легких по внезапному и острому началу, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов.

«Для гриппа характерно внезапное и острое начало: заболевший часто может назвать не только день, но и час, когда почувствовал себя плохо. Температура за несколько часов поднимается до 39–40°C, сопровождаясь сильной ломотой, головной болью и выраженной слабостью. В отличие от других респираторных вирусных инфекций, насморк может быть незначительным, но часто присутствует сильная боль и першение в горле, рано присоединяется сухой надсадный кашель», — отметил врач.

В последние годы в основном циркулируют три типа вирусов: два подтипа гриппа А (H1N1 и H3N2) и одна линия гриппа В (Виктория). Против этих конкретных штаммов и разрабатывается ежегодная вакцина, каждый раз с учетом небольших изменений в структуре вирусов — так называемого дрейфа антигенов.

«Главная опасность гриппа — в его осложнениях: вирусная пневмония, поражение сердечной мышцы (миокардит), осложнения со стороны нервной системы и почек, повреждение сосудов с возможными кровотечениями. Вирус также ослабляет иммунитет, открывая путь бактериальным инфекциям. Прививка остается самым эффективным способом избежать тяжелого течения болезни и осложнений. Оптимальное время для вакцинации — сентябрь-октябрь, но сделать прививку можно в течение всего эпидсезона, вплоть до весны. Это крайне важно для групп риска: маленьких детей, пожилых людей, беременных (в II–III триместрах) и тех, кто страдает хроническими заболеваниями», — подчеркнул доктор.

Помимо вакцинации, критически важны простые меры профилактики: проветривание помещений, строгая гигиена рук и минимизация посещения мест массового скопления людей в сезон заболеваемости.

Ранее сообщалось, что в России создают ядерные часы для фиксации времени около черных дыр.

