В России ожидают скидок на вторичные квартиры из-за «эффекта Долиной»

Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

В январе-феврале 2026 года рынок вторичного жилья в России столкнется с кризисом доверия. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. Он допустил, что покупатели вторичных квартир будут требовать скидки у собственников из-за «эффекта Долиной».

«Здесь влияние «эффекта Долиной» будет максимально негативное и драматичное. Квартиры, продаваемые пожилыми людьми, одинокими собственниками или представителями творческих профессий, попадут в «зону риска». Покупатели будут либо отказываться от таких вариантов, либо требовать дисконт (скидку) в размере 5-10%, чтобы покрыть расходы на титульное страхование и глубокую юридическую проверку. Сделки в феврале будут проходить медленнее. Покупатели будут требовать справки из ПНД (психоневрологического диспансера) и НД (наркологического диспансера) даже от молодых продавцов, а также настаивать на нотариальном удостоверении с видеофиксацией вменяемости, что удорожает процесс», — отметил Трепольский.

По его словам, официальные цены в объявлениях на квартиры могут не измениться, но реальные цены сделок при торге пойдут вниз. Продавцам придется снижать цену, чтобы убедить покупателя взять на себя риск «эффекта Долиной», уверен Трепольский.

«Эффект Долиной» — это явление на рынке вторички, связанное с распространением схемы, когда владелец жилья уже после сделки пытается через суд развернуть продажу обратно, утверждая, что стал жертвой аферистов и лишился всех средств, вырученных за квартиру. Название пошло от истории с российской певицей Ларисой Долиной: летом 2024 года она продала свою квартиру, затем заявила, что подписывала документы под воздействием мошенников, и через суд вернула недвижимость, при этом деньги покупательнице не возместила. После резонанса и повторения подобных кейсов осенью 2025 года на рынке заметно просел уровень доверия к продавцам вторичного жилья, особенно пожилым собственникам: покупатели боятся, что могут остаться и без квартиры, и без уплаченной суммы. Юристы рекомендовали отложить покупку вторичных квартир до изменения законодательства на этот счет.

Ранее россиянам рассказали, как «эффект Долиной» повлияет на новостройки.

