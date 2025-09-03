Путин прокомментировал отношения РФ и КНДР

Путин заявил, что у РФ и КНДР особые отношения

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Китае заявил, что у РФ и КНДР особые отношения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отношения между нашими странами приняли особый доверительный и дружеский характер, союзнический характер», — поделился российский президент.

Ким Чен Ына, прибывшего 2 сентября на вокзал Пекина, встретили глава МИД Китая Ван И и другие представители руководства страны.

3 сентября пресс-служба российского президента в Telegram опубликовала видеоподборку наиболее ярких моментов военного парада в Пекине, посвященного 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

За торжественными мероприятиями в китайской столице наблюдали 26 лидеров иностранных государств, в том числе Владимир Путин, который с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами.

