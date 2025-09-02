В Кремле рассказали, где в Китае пройдет серия двусторонних встреч Путина

Серия двусторонних встреч президента России Владимира Путина с зарубежными коллегами состоится в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Там рассказали, что в эпоху правления династии Цзинь император Чжанцзун построил в резиденции платформу для ловли рыбы — «дяоюйтай». С тех пор за ней закрепилось название «императорской рыбалки».

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Позднее стало известно, что в Пекине Российская Федерация и КНР подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, которые охватывают энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект.

В ходе встречи председатель КНР заявил, что готов укреплять связи с Россией на высоком уровне и оперативно координировать позиции по вопросам, затрагивающим интересы сторон.

Ранее в США увидели послание на встрече Путина и Си Цзиньпина в Китае.