Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры

Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры на одном автомобиле
Президент России Владимир Путин и лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын отправились на переговоры в одном автомобиле. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля в официальном Telegram-канале.

На кадрах видно, как лидеры двух стран вместе садятся в автомобиль.

Оба лидера присутствовали на параде в Пекине, посвященном 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами.

Ким Чен Ын прибыл в Китай 2 сентября. Его встретили глава МИД Китая Ван И и другие представители руководства страны.

Ранее Дональд Трамп попросил Си Цзиньпина передать привет Путину и Ким Чен Ыну.

Визит Путина в Китай
