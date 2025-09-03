На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пекине начался парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией

В Пекине начались торжественные мероприятия по случаю годовщины победы
Ng Han Guan/AP

В Пекине на площади Тяньаньмэнь стартовали праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что сигнал к их началу дал премьер Госсовета КНР Ли Цян.

По площади Тяньаньмэнь начал движение парадный расчет из трех родов войск. Одновременно с этим  были даны залпы из артиллерийских орудий, прозвучал гимн КНР и состоялась церемония поднятия национального флага.

Также со вступительной речью выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Он поприветствовал иностранных гостей мероприятия и поблагодарил ветеранов Второй мировой войны. На трибуне рядом с ним находились президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын.

Российский лидер с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами.

2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР, а 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Ранее Путин оценил инициативу КНР по глобальному управлению.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
